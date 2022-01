Filha de Douglas Silva pediu para ele não levar mulheres pro quarto do Líder no "BBB22"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Douglas Silva, 33, conquistou a primeira Liderança do Big Brother Brasil 22 (Globo) e como de praxe, o ator precisou dividir a casa entre VIP e xepa, no entanto, ele surpreendeu ao escolher apenas homens para o acompanharem no quarto do Líder.

No entanto, a escolha não foi estratégia. DG, apelido que ganhou dos colegas do programa, disse que seguiu um pedido feito por sua filha mais velha, Maria Flor, 10. Em conversa com os colegas de confinamentos na madrugada deste sábado (22), Douglas Silva contou: "Sabe o que veio na minha cabeça? A Maria Flor: 'Pai se você ganhar o líder eu não quero nenhuma mulher dormindo lá no quarto'".

O ator indicado ao Emmy por interpretar Acerola na série "Cidade de Deus" (2007, Globo) escolheu Pedro Scooby, Paulo André, Tiago Abravanel, Luciano, Rodrigo e Lucas para o VIP. Ao perder o Líder para DG, Rodrigo ficou com o Anjo.

Os dois jogaram como dupla na superprova que aconteceu na tarde de sexta (21), mas foram surpreendidos com dinâmica de sorte que definiu a Liderança. Os participantes tiveram que escolher chaves para ligar o carro, o brother que escolhesse a chave número três, seria o Líder --além de levar um Fiat Pulse zero para a casa.

As pessoas mais próximas de Douglas, até o momento, são Scooby, Abravanel e Paulo André. O ator ainda não revelou quem será o seu ou sua indicada para o Paredão, formado neste domingo (23). O indicado por Douglas terá o poder do contragolpe, podendo puxar mais alguém para a berlinda.

Com o anjo autoimune, Rodrigo irá escapar do paredão. Arthur Aguiar, Laís e Bárbara também não serão opções de voto desta vez. Os participantes do Camarote e Pipoca venceram as respectivas provas de imunidade. A primeira delas foi de terça para quarta-feira (19), disputada apenas pelos Pipocas. As sisters aguentaram 12 horas foram vitoriosas na prova de resistência.

Arthur jogou em dupla com Douglas Silva na prova de habilidade. Os dois venceram e ainda levaram R$ 10 mil cada. O apresentador Tadeu Schmidt, 47, até citou que DG está com sorte nesta primeira semana de reality. Até o momento, ele venceu todas as disputas.

Casado há 13 anos com Carolina, mãe das suas filhas Morena, um ano, e Maria Flor, Douglas Silva tem mostrado que é um pai coruja. O ator já chorou em alguns momentos ao falar de sua família no programa. Na internet, ele e Maria Flor fazem sucesso com os vídeos de "dançinhas" do TikTok.