Anitta muda de opinião sobre Rodrigo do "BBB22": 'Tá ladeira abaixo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 28, mudou sua opinião sobre o participante do Big Brother Brasil 22 (Globo), Rodrigo Mussi, 36. A cantora usou o perfil do Twitter na madrugada deste sábado (22) para comentar sobre as polêmicas envolvendo o participante do reality show.

"Tá ladeira abaixo esse crush hein? Pra que fui me precipitar?", publicou a artista na rede social. Anitta passou a semana "flertando" com participante do grupo Pipoca. Já no dia seguinte da estreia do programa, terça-feira (18), a cantora demonstrou interesse no gerente comercial de São José dos Campos, interior de São Paulo.

"Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... não seja hétero top bolsominion machista, amém. Te aguardo na porta do Projac", escreveu a cantora.

Nesta sexta (21), o participante do Big Brother Brasil polemizou ao citar o termo "traveco" para se referir a uma travesti, o que causou revolta na internet e gerou debate na própria casa do BBB 22. O brother procurou a cantora Linn da Quebrada, que é uma travesti, e pediu para ela comentar em cima do acontecimento.

Lina, como é seu nome, foi direto com Rodrigo e explicou que o termo é extremamente pejorativo e problemático. "Você não percebe quando diz?". Mas com paciência, a cantora escutou o paulista e manteve o clima ameno.

Já nas redes sociais, o assunto continuou e outras atitudes de Rodrigo foram postas em cheque pelos internautas e telespectadores do programa.

"Pra mim ficou claro que Rodrigo está jogando, se fingindo de 'idiota', tentando essa narrativa do menino padrão do interior tentando se desconstruir. Na verdade está meio vergonhoso", escreveu um internauta.

"O Rodrigo acha que os pretos entram no BBB só para ensinar os brancos sobre racismo? O BBB é só para ganhar dinheiro! Menino, se manca!", afirmou outro telespectador.