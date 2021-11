Festival Zum, do Instituto Moreira Salles, tem debates virtuais gratuitos sobre arte

As mesas, que acontecem até sexta (26), sempre às 17h30, discutirão temas como a reinvenção do ensaio de moda, a fotografia como denúncia das relações sociais de poder, a relação entre a arte, identidade de gênero e democracia, além das disputas em torno de monumentos.

A fotojornalista Marlene Bergamo, da Folha, o cineasta britânico Isaac Julien e a fotógrafa Rosângela Rennó estão entre os convidados que participarão das mesas ao vivo pelos canais do YouTube do Facebook da revista Zum.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta segunda (22) o Festival Zum, organizado pela revista de fotografia do Instituto Moreira Salles. A décima edição do evento promove debates online gratuitos sobre a arte em diferentes aspectos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.