Ciclo de Cinema e Psicanálise debate 'Doutor Gama', filme de Jeferson De

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na próxima terça-feira (23), o Ciclo de Cinema e Psicanálise debate o filme "Doutor Gama", do diretor Jeferson De. O longa, que conta a biografia de Luiz Gama (1830 - 1882), escritor, advogado e abolicionista brasileiro, está disponível na plataforma de streaming Globoplay.

Gama nasceu de ventre livre no século 19, mas foi escravizado aos dez anos, vendido para pagar dívidas de seu pai. Ao longo de sua trajetória, ele estudou, conquistou sua liberdade e lutou para libertar mais de 500 escravizados.

O evento, com transmissão ao vivo, é organizado pela Folha em parceria com o Museu da Imagem e do Som e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a SBPSP.

Participam do debate a psicanalista Maria José Tavares Barbosa, filiada ao Instituto Durval Marcondes da SBPSP, o psicanalista e psiquiatra Gustavo Gil Alarcão e a diplomata Irene Vida Gala, ex-embaixadora do Brasil em Gana e especialista em relações brasileiras com países do continente africano.

A transmissão do debate será realizada pelo canal do MIS no YouTube. O público poderá participar com perguntas pelo chat. O filme não será exibido durante o debate.