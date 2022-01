Festival Olhar do Norte tem mostras de cinema online até terça-feira

Manaus/AM - O público internauta tem até terça-feira (25) para assistir a programação especial, no formato on-line, do 4º Olhar do Norte Festival. Além dos filmes exibidos na mostra competitiva realizada, presencialmente no Teatro Amazonas, o evento conta com duas mostras exclusivas na internet. As exibições estão disponíveis com acesso gratuito no site wwwfestivaldonorte.com.

No Teatro Amazonas, 17 filmes concorrem a premiações na Mostra Norte, dedicada exclusivamente a filmes realizados nos sete estados integrantes da Região Norte e/ou por diretores que são naturais dos estados nortistas. Os filmes da mostra competitiva ficam no site por apenas 24 hora após a exibição presencial. Para Outros Nortes e o Olhar Panorâmico foram selecionados filmes exclusivos para as sessões virtuais.

Cerimônia de premiação

Nesta segunda-feira (24), será realizada a premiação do 4º Olhar do Norte, às 20h (21h no horário de Brasília), no Teatro Amazonas, com transmissão ao vivo pelo Youtube do Cineset. Parceiro do festival, o Cineset está realizando cobertura do evento com matérias e críticas especializadas disponibilizadas pelo www.cineset.com.br e @cineset.

Confira programação

23/01 – 00:00 – 23:59

MOSTRA NORTE

Ãgawaraitá: Nancy (PA); Dir. Priscila Tapajowara 16’

Benzedeira (PA); Dir. Pedro Olaia e San Marcelo – 15’

Cercanias/ Gatos (AM); Dir. Sérgio Andrade – 15’

Graves e Agudos em Construção (AM); Dir. Walter Fernandes Jr. – 14’

Jamary (AM); Dir. Begê Muniz – 15’

Meus Santos Saúdam Teus Santos (PA); Dir. Rodrigo Antônio – 13’

Nome Sujo (RR); Dir. Artur Roraimana – 13’

Stone Heart (AM); Dir. Humberto Rodrigues – 8’

FILMES CONVIDADOS

A Bela é Poc (AM); Dir. Eric Lima – 21’

O Buraco (AM); Dir. Zeudi Souza – 16’

24/01 – 00:00 – 23:59

MOSTRA NORTE

À Beira do Gatilho (AM); Dir. Lucas Martins – 12’

Atordoado, Eu Permaneço Atento (AM); Dir. Henrique Amud & Lucas H. Rossi dos Santos – 15’

Mestres da Tradição na Terra do Guaraná (AM); Dir. Ramom Morato – 13’

Meu coração é um pouco mais vazio na cheia (TO); Dir. Sabrina Trentin – 10’

Nazaré: do Verde ao Barro (RO); Dir. Juraci Junior – 8’

O Colar (AM); Dir. Romulo Sousa – 20’

Rabiola (RR); Dir. Thiago Briglia – 14’

Reflexos da Cheia (AM); Dir. Jimmy Christian – 9’

Utopia (AP); Dir. Rayane Penha – 15’

FILMES CONVIDADOS

De Costas pro Rio (AM); Dir. Felipe Aufiero – 15’

Terra Nova (AM); Dir. Diego Bauer – 22’

OLHAR PANORÂMICO E FILME HOMENAGEADO

21/01 a 24/01

OLHAR PANORÂMICO

A Benzedeira (AM); Dir. Wallace Abreu – 14’

A Vingança do Boto (AM); Dir. Orange Cavalcante da Silva e Geliel Carvalho Soares – 14’

Castanhal (AM); Dir. Marques Casara e Rodrigo Simões Chagas – 25’

Centelha (AC); Dir. Renato Vallone – 26’

Cine Carmem Miranda (AM); Dir. Michel Guerrero – 16’

Eu vejo sua manhã nadar novamente (PA); Dir. Matheus Clima – 4’

Idolatria (PA); Dir. Gabriel Tantacoisa – 7’

O Pulo do Gato (AM); Dir. Jimmy Christian – 4’

Pajelança Cabocla (AM); Dir. André Cunha – 15’

Rotina Cabocla (AM); Dir. Marcelo Ramos – 15’

sanc_pc1317_03_01_a_1 (AM); Dir. Henrique Amud – 5’

FILME HOMENAGEADO

No Paiz das Amazonas (AM). Dir. Silvino Santos – 129’

25/01 – 00:00 – 23:59

FILMES CONVIDADOS

A Hespanhola (AM); Dir. Francis Madson – 12’

Entre Nós (AM); Dir. Arnaldo Barreto – 52’