Festival de Gramado abre com 'Retratos de Fantasmas'; veja indicados ao Kikito

Alice Braga vai ser homenageada com o Kikito de Cristal, que destaca nomes do cinema latino-americano, e Laura Cardoso e Léa Garcia receberão o Troféu Oscarito, entregue a grandes nomes nacionais da sétima arte.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Gramado anunciou os filmes selecionados para sua 51ª edição. O evento, um dos principais de cinema do Brasil, abrirá no dia 12 de agosto com o filme "Retratos de Fantasmas", de Kleber Medonça Filho, que será exibido fora da competição. O festival se estende até 19 de agosto.

