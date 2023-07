Além de Elis Regina, veja outros usos de inteligência artificial na música

Depois de compor a letra, ele pediu que um amigo o ajudasse com a segunda voz e que outro colega fizesse a mixagem da música. O passo seguinte foi buscar, no ChatGPT, o nome de uma dupla sertaneja que ainda não existisse. Ele também usou IA para criar os rostos dos cantores, além da capa da canção.

Viralizou em maio nas redes sociais a história da dupla sertaneja fictícia João Miguel & Pedro Henrique, que lançou uma música no Spotify criada a partir do ChatGPT. A invenção foi do roqueiro e produtor musical Diogo Tupinambá.

Em janeiro, Nick Cave fez um manifesto contra o sistema de inteligência artificial ChatGPT, após um fã pedir ao robô que produzisse uma letra no estilo do cantor australiano.

A propaganda usou a tecnologia deepfake para trazer Elis, morta em 1982, para 2023. No vídeo, as duas cantam "Como Nossos Pais", de Belchior, enquanto dirigem em uma estrada lado a lado.

