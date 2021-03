Festival de Cinema de Gramado confirma edição deste ano, apesar da Covid-19

A programação, que inclui desde a entrega do prêmio até a exibição de filmes e debates, aconteceu no Canal Brasil, no streaming da emissora e em redes sociais do Festival.

No ano passado, o evento foi realizado virtualmente devido à pandemia do novo coronavírus, assim como os festivais de cinema É Tudo Verdade, o de Berlim e o Varilux.

A organização do prêmio ainda não informou se a edição deste ano será online. Os indicados à estatueta do Kikito também não foram anunciados.

