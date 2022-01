Fernando Zor diz que noivado com Maiara terminou por 'maldade e energia negativa'

A cantora fez um desabafo público sobre a situação no Natal, mandando um recado para o Papai Noel. "Ano que vem dá uma melhorada", pediu. "Me manda um homem decente que eu estou preparada para receber. É só isso que eu espero do ano que vem."

Fernando e Maiara, irmã e dupla de Maraisa, noivaram no ano passado após diversas idas e vindas no relacionamento. Porém, a cantora resolveu terminar tudo após supostamente ter sido traída por ele.

Em sua mensagem, a internauta deu a entender que Fernando teria "brincado com os sentimentos" de Maiara, que o amaria de verdade, e que o cantor só deu valor à ex quando a perdeu. Isso porque os versos da música são cantados para alguém que "gosta de brincar de amores".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Zor, 37, não ficou muito satisfeito com o comentário de uma seguidora que viu em um vídeo que ele publicou cantando a música "Coleção" uma indireta para a ex dele, Maiara, 34. O parceiro de Sorocaba não deixou barato e respondeu de forma ríspida.

