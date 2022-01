Arnold Schwarzenegger se envolve em acidente de carro, e deixa mulher ferida

O TMZ afirma que fontes policiais acreditam que ele foi o culpado pelo acidente, já que o semáforo para virar à esquerda ainda estava fechado. O acidente poderia ter sido pior caso os airbags do carro do ator não tivessem se acionado.

Schwarzenegger dirigia um SUV Yukon por volta das 17h (horário local) quando perdeu o controle da direção. Ele se chocou contra um Prius --no qual estava a mulher que ficou ferida. O veículo dele virou por cima do outro e ainda atingiu um Porsche Taycan que estava do outro lado.

A publicação afirma que o ator e ex-governador da Califórnia passa bem. No entanto, a motorista do outro carro se feriu gravemente. Testemunhas dizem que a cabeça dela sangrou muito, e uma ambulância foi chamada para levá-la a um hospital.

