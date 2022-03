Fernanda Rodrigues diz que sonha em levar os filhos para show do rock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues, 42, faz questão de mostrar diversas vertentes do rock para seus dois filhos, Luisa e Bento, frutos do casamento com o diretor Raoni Carneiro. "Meus filhos amam música", afirmou à reportagem.

"O caçula [de 6 anos] é fã de Kiss, AC-DC, por exemplo", contou no primeiro dia do Lollapalooza 2022, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. "Eu sonho em poder trazer os dois para os festivais e shows. Logo, logo, a Luisa [de 12 anos] já vai poder vir."

Enquanto o marido trabalha na transmissão dos shows, Fernanda comenta que vai aproveitar para conhecer bandas novas, mas não vai deixar seus ídolos do rock de lado. "The Strokes e Foo Fighters são as duas bandas que estou mais animada para ver", revelou.

Rodrigues contou que estará no longa "Meninas Não Choram", que deve estar no segundo semestre. Ela também revelou que está para gravar um segundo filme, que ainda não pode revelar, mas também está expandindo outros setores em sua carreira, como o de empresária.

"Nos últimos tempos, estou procurando ver outras áreas para trabalhar", comentou. "Às vezes, a gente precisa sair do normal! Adorei fazer uma collab [colaboração] para lançar uma coleção de móveis. Vale a pena arriscar e ver como a gente se sai."