Estrutura cai no Lollapalooza e deixa um ferido após chuvas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estrutura do Stand da Chevrolet, Onix, caiu após as fortes chuvas que desabaram sobre o Autódromo de Interlagos na tarde desta sexta (25), durante o primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2022.

De acordo com o apurado pela reportagem, uma pessoa precisou ser hospitalizada após a estrutura ceder. Após o acidente, os organizadores rapidamente tiraram a estrutura do local, afastaram o público e isolaram o espaço.

O incidente aconteceu durante uma chuva com ventos muito fortes que durou cerca de 15 minutos. A estrutura que caiu foi rapidamente retirada, mas o estande da Chevrolet está fechado no momento e o espaço, isolado.

O palco Budweiser, o principal do festival, fica num declive e foi o menos afetado pelas chuvas. Mesmo assim, o vento derrubou uma enorme placa metálica numa de suas laterais, sem ferir ninguém. A organização do festival, no momento, faz os reparos no local, mas não se manifestou sobre os incidentes.

A reportagem entrou em contato com as assessorias da Chevrolet e do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros confirmou que apenas uma pessoa foi ferida.

Já a Chevrolet disse que prestou atenção à vítima, que não corre risco de morrer. Leia abaixo o comunicado:

"Durante uma tempestade, com chuva acompanhada de fortes ventos nesta tarde de sexta-feira, dia 25 de março, durante o festival Lollapalooza Brasil, no Autódromo de Interlagos, uma torre de iluminação do estande da Chevrolet caiu e feriu uma pessoa. A patrocinadora e a T4F, organizadora do evento, isolaram imediatamente a área e prestaram socorro à vítima, que está consciente e sem risco de morte. A estrutura contava com todas as autorizações, alvarás e vistoria de bombeiros exigidas por lei."