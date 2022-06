Felipe Neto encerra treta com Zé Felipe após sertanejo o xingar por fake news

Recentemente, Felipe Neto teve de conviver com outra notícia falsa. Ele resolveu denunciar um vídeo fake em que ele aparece "narrando" a morte de George Floyd, nos Estados Unidos. Algumas pessoas pegaram trechos de uma live em que ele jogava videogame e ao lado colocaram a cena que chocou o mundo da execução do homem americano.

Porém, depois de ver isso, Zé mandou mensagem para Neto e se desculpou. Para Felipe Neto, tudo está resolvido. "Ele me mandou direct [mensagem privada] e falou que gosta de mim, que era o jeito dele e me pediu desculpas. Então, eu achei bacana comunicar que eu aceito o pedido de desculpas e vamos embora, vamos em frente", concluiu o youtuber.

O youtuber até havia publicado no Twitter a mensagem de que achava curioso que os dois cantores que não gostam dele se chamem Zé Felipe e Zé Neto, uma junção dos sobrenomes que resulta no nome dele.

