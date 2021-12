Felipe Neto diz já ter sido desconvidado de Amigo Secreto do Fantástico após briga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tradicional no Fantástico em todo final de ano, o Amigo Secreto entre celebridades deverá ir ao ar na noite deste domingo (19). E o youtuber e influenciador Felipe Neto, 33, conta que já teve convite para participar do evento, mas revela que depois de poucos minutos seu nome foi retirado. Ao comentar uma publicação no Instagram sobre a continuidade de Camila Queiroz, 28, no Amigo Secreto, ele relembrou esse momento. "Uma vez fui convidado, minha equipe aceitou, mas meia hora depois ligaram para desconvidar", começou. "Naquele ano, eu tinha batido boca com o herdeiro da Globo num evento", postou ele sem revelar o nome de quem seria o chefe da família Marinho. A Globo cumpriu o prometido e manteve a atriz no tradicional Amigo Secreto do Fantástico. Nesta sexta-feira (17), a emissora divulgou a lista dos famosos que participarão da brincadeira. A participação já havia sido combinada e gravada antes da saída tumultuada da atriz do elenco de "Verdades Secretas 2". Em novembro, a emissora distribuiu um comunicado citando exigências inaceitáveis da atriz para continuar na trama, onde vivia a protagonista, Angel, e disse que prescindiria ela para gravar as cenas finais da novela. A atriz não apareceu na também tradicional vinheta de final de ano da Globo. No entanto, a emissora esclareceu que Camila Queiroz não foi cortada na edição. "A atriz nunca gravou participação na vinheta. Portanto, não poderia ter tido sua presença cortada."

