Fátima Bernardes passa mal e é substituída por Fernanda Gentil no Encontro

Vestindo uma camiseta da campanha "Vacina, sim", Fátima se emocionou no momento da aplicação. "Viva a ciência, viva o SUS, viva todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Meu abraço carinhoso a todas as famílias que perderam os seus entes queridos. Estou muito emocionada", contou.

Fátima recebeu em 3 de junho a primeira dose da vacina AstraZeneca, no Rio de Janeiro. De folga do Encontro (Globo), ela foi se vacinar contra a Covid-19 e divulgou nas redes sociais o momento.

