Fátima Bernardes passa bem após cirurgia para retirar câncer no útero

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes, 58, foi submetida a uma cirurgia neste domingo (6) para retirar câncer no útero. A informação é do Fantástico (Globo). Poliana Abritta informou que a apresentadora do Encontro tinha um câncer de endométrio (corpo do útero) e que passa bem.

Após anunciar, nesta quarta-feira (2), que recebeu diagnóstico de câncer de útero em estágio inicial, Fátima havia compartilhado nas redes sociais que passaria por cirurgia, e que por isso ficaria afastada por alguns dias do trabalho.

Bia Bonemer, filha da apresentadora, publicou uma emocionante declaração para Fátima no Instagram. O post traz uma reflexão sobre a luta da mãe contra o câncer na última semana.

"Desde que recebi a notícia, há apenas quatro dias atrás, eu não tive medo. Não tive porque em nenhum momento eu cheguei perto de duvidar de que tudo daria certo. Talvez porque sua coragem e segurança são tão fortes que podemos sentir de longe. Ou também porque, assim como na história, você bate de frente com o medo, enxergando-o como um desafio", diz um trecho da mensagem.

"E é isso que vai ser: mais um desafio que você vai encarar com força e maestria. Tenho certeza de que daqui a pouco isso vai estar no passado e que terá sido mais uma etapa vencida", escreveu Bia, certa da recuperação da mãe.

O texto acompanha uma foto de Fátima segurando algumas bexigas.