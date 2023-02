Famosos vão desfilar em escolas de samba no Rio e em SP

Viviane Araújo continua sambando, rebolando, tocando tamborim e regendo a massa no Salgueiro e na Mancha Verde, em seu primeiro Carnaval após o nascimento do filho. O casal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira segue na Grande Rio e Sabrina Sato fará mais uma ponte aérea Gaviões da Fiel-Vila Isabel.

O ex-BBB Arthur Picoli, zero intimidade com os tamborins, também sairá na Portela, enquanto a influencer Pequena Lo e o cantor Xamã desfilam pela Grande Rio. Queridinha dos famosos, a escola de Duque de Caxias vai homenagear Zeca Pagodinho e deve atrair a turma da música também.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está chegando a hora. O carnaval já surge no horizonte e os ensaios técnicos estão aí para dar um clima de aquecimento aos foliões e às celebridades convidadas a desfilar pelas escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Como cada desfile traz muita informação, o melhor é se preparar para procurar os nomes que deseja acompanhar, seja ao vivo na Sapucaí e no Anhembi, seja pela televisão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.