Famosos torcem pela recuperação de Paulo Gustavo, intubado por causa da Covid

Boninho, 59, diretor do Big Brother Brasil, contou nas redes sociais que assistiu "Minha Mãe é uma Peça 3" ao lado de Paulo Gustavo a convite do ator antes da pandemia.

O ator, humorista e roteirista tem Covid e está internado para tratamento em um hospital particular do Rio de Janeiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Divulgada pela assessoria do ator, a informação de que Paulo Gustavo, 42, precisou ser intubado após apresentar piora no quadro clínico mobiliza famosos em uma grande torcida pela recuperação do artista, um dos mais bem-sucedidos do momento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.