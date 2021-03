Com Covid, Paulo Gustavo é intubado após piora de saúde

Nos primeiros dias da internação, a mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral, pediu orações aos fãs do filho. "Agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito", disse.

Na quinta-feira (18), o marido do artista, o médico Thales Bretas, falou sobre o estado de saúde do humorista. "Graças à equipe médica e corrente de energia e orações ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia", disse Bretas em seus Stories. "Ele está louco para voltar a fazer a gente rir. Peço que continuemos rezando em conjunto".

"Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação. A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação", encerra

"A assessoria do ator Paulo Gustavo confirma, por meio deste comunicado, que o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura", informou nota enviada ao F5, que finaliza agradecendo aos fãs e detalhando os cuidados com o artista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Paulo Gustavo, 42, foi intubado após apresentar piora no quadro clínico neste domingo (21). O artista está internado em um hospital particular do Rio de Janeiro no dia 13 de março devido a complicações causadas pela Covid-19.

