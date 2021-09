Famosos lamentam morte do ator Luis Gustavo

A atriz Carolina Dieckmann lembrou a vivência com o ator e disse que ele e Domingos Montagner estão juntos agora. "ahhhh, Tatá! Você era gentileza e doçura, além do talento extraordinário e um carisma arrebatador. Deus deve estar te dando um daqueles abraços de q vamos sentir mais saudade. Agora você e Domingos estão juntos... e, um dia, estaremos todos", escreveu a atriz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diversos famosos usaram as redes sociais neste domingo (19) para lamentar a morte de Luis Gustavo, aos 87 anos. O ator não resistiu a um câncer no intestino, do qual tratava desde 2018.

