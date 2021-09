Aline Midlej e Paulo Renato Soares estreiam no JN com elogio e até cantada de internautas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia de Aline Midlej, 38, e Paulo Renato Soares, 51, no rodízio de apresentadores do Jornal Nacional na noite deste sábado (18) animou a internet. Os jornalistas foram bastante elogiados e teve, inclusive, cantada para o âncora na web. "Gato demais, nem consigo prestar atenção nas notícias", escreveu um internauta no Twitter.

Porém, o grande destaque ficou por conta de Midlej, que teve não só a performance, mas também a questão da diversidade à frente da bancada do jornalístico enaltecida. "Acompanhando e vibrando com a estreia da super âncora Aline Midlej no Jornal Nacional. Que representatividade", compartilhou um usuário na web.

"Uma mulher preta foi promovida para o rodízio de sábado do Jornal Nacional e bora prestigiar", citou outro internauta. Midlej também usou a rede social para agradecer os elogios e as palavras de apoio que recebeu. "Obrigada a todos, aqui, pela presença carinhosa, em tantas formas".

A Globo anunciou em agosto que Midlej e Soares passariam a integrar a equipe de apresentadores do telejornal. De acordo com o comunicado, devido às restrições de logística da pandemia apenas jornalistas que moram no Rio de Janeiro estavam escalados para o rodízio. São eles: Ana Paula Araújo, André Trigueiro, Mariana Gross, Hélter Duarte, Flávio Fachel e Ana Luiza Guimarães.

Em julho, Midlej assumiu o comando do Jornal das 10 (GloboNews). Ela substituiu Heraldo Pereira, que era titular do jornalístico desde 2017, e passou a ancorar o noticiário político do Bom Dia Brasil (Globo). Ela já foi apresentadora do Edição das 10 (GloboNews), e do do Café com Jornal, na Band, emissora na qual também atuou como repórter.