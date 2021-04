Família de rapper DMX pede orações pelo músico após overdose

Fontes próximas ao rapper disseram ao site que o fato ocorreu na casa do cantor por volta das 23h (horário local). TMZ diz que rapper sofreu um ataque cardíaco e está em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital White Plains, em Nova York.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família do rapper Earl Simmons, nome de batismo de DMX, soltou um comunicado pedindo orações para o artista de 50 anos que está em estado vegetativo no hospital após uma overdose.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.