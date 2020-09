Fábio Assunção vai se casar com advogada no civil, e convidados serão testados para Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Fábio Assunção, 49, vai se casar com a advogada Ana Verena Pinheiro, 27. A ideia de ambos era fazer uma festa no dia 1 de outubro. Porém, por conta da pandemia, a união será celebrada apenas no civil.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, todos os convidados serão testados para ver se têm Covid-19. Este será o terceiro casamento de Assunção que já subiu ao altar anteriormente com Priscila Borgonovi, mãe do filho mais velho dele, e com Karina Tavares, com quem teve a filha caçula e ficou até 2013.

Mais recentemente, Assunção teve um relacionamento mais curto com as atrizes Pally Siqueira, até o começo de 2018, e com Maria Ribeiro, no mesmo ano.

Com Ana, Fábio está há poucos meses. Ela tem uma clínica de odontologia com a mãe na Barra da Tijuca, no Rio. A advogada é pós-graduada na França e é bem conceituada na área.