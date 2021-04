Fã gasta R$ 36 mil em cirurgias para ficar parecida com cantora do Blackpink

"É muito parecido, apenas rostos diferentes", escreveu um internauta. "O lábio superior é um pouco mais fino, o rosto um pouco mais curto, os olhos um pouco agudos, a testa um pouco mais alta, parece um pouco", postou outro. A publicação destacou também os comentários que exaltavam a importância da autoaceitação e de cada um se sentir satisfeito com a própria aparência. "É melhor serem vocês mesmas, meninas, não lutem com seus traços físicos, mas façam-nos bonitos. Não corram atrás dos outros", aconselhou um deles.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fanatismo de algumas pessoas por seus ídolos pode levar a extremos. Um bom exemplo disso é o caso de uma jovem asiática que gastou 150 milhões de dongues (correspondente a R$ 36.615 mil) em cirurgias para modificar o rosto e deixá-lo parecido com o da cantora Lisa, integrante da banda de k-pop Blackpink. De acordo com o jornal vietnamita Yan, a foto causou furor entre os fãs da artista. Embora alguns apontassem que as modificações deixaram a jovem bonita, a maioria destacou que ela não ficou parecida com a cantora tailandesa, cujas fotos podem ser vistas no fim deste conteúdo.

