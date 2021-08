Ex-BBB Wagner Santiago promete providências após vazamento de vídeo íntimo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-participante do Big Brother Brasil 18, Wagner Santiago teve um vídeo íntimo vazado e virou um dos assuntos mais comentados na manhã desta segunda-feira (9).

Nas imagens, uma mulher prática nele um beijo grego, que é o ato de beijar o ânus de uma pessoa. Pelas redes sociais, Wagner confirmou ser ele nas imagens e prometeu providências.

"É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam, em respeito a quem me prestigia lá no Onlyfans. Estou tomando providências, sim ou claro? Depois vão lá no minha DM chorar as pitangas", disse em resposta a um seguidor.

O ex-BBB resolveu abrir uma conta no aplicativo por causa de uma série de vazamentos de fotos dele. Agora, porém, o vídeo que só seria veiculado nessa plataforma acabou indo parar no Twitter.

Wagner é ex-namorado da vencedora da edição 18, Gleici Damasceno. E foi com o carro dela, aliás, que Wagner atropelou um ciclista na noite de 19 de agosto de 2019.

Wagner dirigia quando o acidente aconteceu na rua do Aviário, bairro do Aviário, em Rio Branco (AC). Segundo a Polícia Militar, Wagner estava em um carro modelo Fiat Cronos de cor branca, de propriedade de Gleici, quando numa rotatória atingiu um homem que trafegava em uma bicicleta.

Em uma série de vídeos publicados pelo recurso Story do Instagram --em que as publicações desaparecem da rede social após 24h--, Wagner afirmou na época que estava sozinho no carro no momento do acidente e que prestou socorro no local. Depois de acionar a polícia, ele diz que ligou para Gleici ir até o local. A vítima teve escoriações.

O término do namoro entre Wagner e Gleici aconteceu em julho de 2019. "Eu e Wagner não estamos mais juntos. Espero que quem diz nos amar também nos respeite. Cada um segue o seu caminho. É algo doloroso como qualquer fim de relacionamento. Então, tenham empatia, por favor. Obrigada", escreveu Gleice na ocasião.