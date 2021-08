Eduardo Moscovis recebe alta após Covid e passa Dia dos Pais com filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - O ator Eduardo Moscovis, 53, recebeu alta hospitalar após passar quatro dias internado por causa da Covid-19. Foi a filha dele, Gabriela Richard, quem publicou no Instagram um registro do Dia dos Pais em família.

"Não poderia pedir um Dia dos Pais melhor. Em casa do lado da pessoa que eu mais amo no planeta", escreveu ela nos Stories ao mostrar o ator brincando com o cachorro da família.

A internação de Moscovis causou apreensão de amigos e famosos. Um deles foi o também ator Luciano Szafir, 52, que recentemente passou pela Covid e também recebeu alta após semanas internado.

"Cada vez que eu vejo um caso de Covid, logicamente isso me toca. Pega muito forte em mim. Então, eu queria pedir orações para todos vocês que oraram por mim a todas as pessoas que estão com esse vírus. E também ao Du Moscovis", disse ele.