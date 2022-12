Ex-BBB Thelminha rebate coluna de Leo Dias e diz que vai processá-lo por 'fake news'

Ela, que foi a campeã da 20ª edição do Big Brother Brasil, ainda completou ao dizer que "isso só mostra como Leo Dias é um jornalista com histórico de perseguir mulheres."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thelminha, médica e vencedora do BBB 20, disse em uma rede social que irá processar o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. O jornalista afirmou nesta sexta-feira (9), que a ex-sister teria desembolsado R$ 50 mil para ser musa da Escola de Samba Mangueira, no carnaval carioca do próximo ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.