Comemoração de Mbappé após pênalti perdido por Kane viraliza na web

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mais duas seleções da Europa foram eliminadas da Copa do Mundo do Qatar neste sábado (10): Portugal, que perdeu para Marrocos por 1 a 0, e Inglaterra derrotada pela França por 2 a 1. Mas, o time inglês quase complicou o jogo por causa de um pênalti perdido pelo atacante Kane aos 37 minutos do segundo tempo. Lance foi bastante comemorado pelo francês Mbappé e a reação do jogador até viralizou na internet.

A comemoração inusitada do Mbappé tinha um motivo bem justificável. O atacante estava furioso com a marcação da penalidade máxima do árbitro brasileiro Wilton Sampaio. O francês reclamou muito da decisão que poderia mudar o rumo da partida. Se Kane fizesse o gol, o jogo terminaria empatado por 2 a 2 no tempo normal e as duas equipes iriam para prorrogação e até mesmo uma disputa de pênaltis.

"Quero ver ele comemorar assim depois da derrota para Argentina na final,", debochou um internauta. "Que sorriso é esse, meu garoto!", brincou outro seguidor e o terceiro completou: "Passando mal com o Mbappe coringando de rir."

Assim que acabou o jogo, que classificou a França para a semifinal com Marrocos, partida disputada na próxima quarta-feira (14), Mbappé desejou melhoras ao brasileiro Pelé. "Tudo de melhor para ele. Estou com ele e desejo que melhore. Estamos sentindo falta dele aqui, e eu ainda mais", disse o jogador em uma entrevista coletiva.