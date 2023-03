Ex-BBB Flay revela abuso sexual sofrido na infância

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Participante do BBB 20, Flay está lançando o álbum de estreia chamado "Imperfeita" e uma das 11 músicas desse projeto é uma faixa emblemática na vida da cantora. Na canção "Eu Era Só Uma Menina", a ex-sister revela um abuso sexual. Ela conta ter sido vítima da violência aos 11 anos, no município de Nova Floresta, Paraíba.

"Foi libertador. Passei um longo período da minha vida sem conseguir lidar com a situação. Cheguei à conclusão que a arte poderia me salvar. Eu não tive culpa do que havia acontecido. Fui uma vítima. Era uma garota de 11 anos, sem muita informação e que não teve sua vontade respeitada."

A cantora reconhece que levou um tempo para entender a história. "A educação sexual era tabu onde eu morava. Não abordávamos o tema em casa ou na escola e eu quis beijar um rapaz mais velho. O meu 'não' foi completamente ignorado à medida que ele ia avançando. Não tinha noção do que viria a seguir. Foi uma sensação horrível porque fui invadida e machucada", explica Flay que escondeu o abuso da família.

Há três anos, ela teve a oportunidade de contar sobre o trauma, que carregou sozinha por muitos anos, mas recuou. "Quando participei do BBB, as meninas trouxeram diversas pautas relacionadas ao universo feminino, mas eu não estava pronta para abrir o jogo. A sociedade coloca na cabeça das mulheres que isso é feio e também nos responsabiliza de alguma maneira. Não temos do que nos envergonhar e não somos as criminosas", ressalta em entrevista à Vogue.

Flay, que vive da música desde os 13 anos, diz que a ideia do álbum é mostrar a sua personalidade. "Estou jogando na mesa os males que me fizeram, os erros que cometi com os outros, e as minhas vinganças. Enfim, retrato as experiências que me transformaram em quem sou hoje", completa a cantora que em "Imperfeita" marca a sua transição artística para o estilo pop.