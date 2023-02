Ex-BBB é nomeado assessor de deputado petista com salário de R$ 5,1 mil

Agora como secretário parlamentar de Quaquá, Ilmar Renato Granja Fonseca retorna à Câmara após ter ocupado a mesma função por cinco meses no gabinete do deputado federal Alencar Santana (PT-SP) em 2020.

Dois anos depois, em 2020, pleiteou uma cadeira como vereador por Campo Grande, mas também não obteve a quantidade de votos necessários. Em ambas as tentativas, ele disputou como político do PT, partido ao qual é filiado.

Em 2018, o ex-brother disputou uma vaga na Câmara dos Deputados como representante do Mato Grosso do Sul, mas não se elegeu.

Décimo eliminado daquela edição do BBB, Mamão nunca escondeu seu desejo de entrar para a política e foi justamente por esse motivo que se inscreveu para participar do reality show da Globo.

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-participante do BBB 17, Ilmar Renato Granja Fonseca, conhecido como Mamão, foi nomeado como assessor do deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ), e receberá salário mensal de R$ 5,1 mil. A nomeação consta em publicação no Diário Oficial da União desta segunda-feira (6).

