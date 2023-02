Camila Pitanga fala sobre bissexualidade e monogamia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Camila Pitanga, 45, relembrou relacionamentos anteriores, vivências com antigos amores e bissexualidade. Há quase dois anos namorando Patrick Pessoa, professor de filosofia na UFF (Universidade Federal Fluminense), ela contou também sobre o início do namoro dos dois -e afirma que, quando está apaixonada, fica "eletrizada".

"No começo, a gente nem tinha ficado ainda, nem era date oficial, e ele foi almoçar lá em casa e me deu um livro de poesia de presente chamado 'O Menor Amor do Mundo', do Rafael Zacca. A gente leu um trecho e me fez lembrar de um poema que eu sou completamente apaixonada, da Ana Martins Marques. Fui lá, peguei o livro dela e acabou virando um date. E, olha, que date maravilhoso!", conta.

Pitanga comenta também sobre o namoro de quase dois anos com a artesã Beatriz Coelho, e afirma que foi um "encontro de amor". "Minha história com a Bia, por exemplo, foi um encontro de amor, de apaixonamento total, e a gente ficou quase três anos juntas. Mas é isso, teve a sua curva, a sua estrada e tenho muito respeito pelo que vivi com ela", diz.

Apesar de existirem outros modelos de relacionamento, Camila diz que ela e Pessoa estão vivendo um namoro "convencional". "Sei que relacionamentos abertos podem criar um repertório interessantíssimo de reinvenção e de descoberta, mas não quero nada disso", adianta.

"Quero o aprofundamento e a riqueza que existem em estar a dois, o que também não deixa de ser muito desafiador. Estou vivendo um amor muito pleno, rico, com uma vibração da paixão", explica. Mas adianta que, apesar do amor, não quer casar.

"A gente não quer juntar tudo. Temos um pacto consciente sobre isso. Namorar é muito bom. Pode ser que lá na frente eu me contradiga, mas agora quero ser só namorada. Não quero ter familinha fechada, quero namorar",