Ex-atriz pornô diz que astro da NBA é pai de seu filho

Na internet, circulam vídeos de fãs que alegam que o jogador em questão é Kevin Durant. Isso porque a atriz já havia declarado ter tido encontros com um jogador do Brooklyn Nets que era do signo de Libra.

Rhoades diz preferir não revelar a identidade do pai de seu filho, mas publicou nesta sexta (2) vídeos no Instagram em que confirma ser um jogador de basquete da liga norte-americana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-atriz pornô Lana Rhoades, 25, fez um vídeo no qual indica que o pai de seu filho Milo, de oito meses, é um jogador de basquete da NBA. Na internet, fãs especulam que seja Kevin Durant, astro do Brooklyn Nets.

