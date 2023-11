Ex-ator mirim de 'CSI: Miami' morre aos 35 anos

O jornal afirma que as autoridades não encontraram indícios de que algum crime possa ter ocorrido. Evan começou a carreira aos 13 anos. Ele esteve também em produções como "General Hospital", "Bones" e "Pacto do Silêncio."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Evan Ellingson foi encontrado morto no condado de San Bernardino, na Califórnia, Estados Unidos, no último domingo (5). Ele estava sem trabalhos na televisão há mais de 10 anos, mas ficou conhecido por papéis quando era mais novo.

