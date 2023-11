Evan Ellingson, de 'Uma Prova de Amor' e 'CSI: Miami', morre aos 35

Evan estava vivendo numa residência para dependentes químicos. O pai dele compartilhou a informação com o site TMZ. Ele também disse que o ex-ator teve problemas com drogas no passado, mas estava melhor - a notícia de sua morte foi um choque para a família.

A causa da morte não foi divulgada. Ao site TMZ, as autoridades locais disseram que, até o momento, não há a suspeita de crime. O corpo foi encontrado no quarto.

