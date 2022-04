Ewan McGregor vai se casar com atriz pivô do fim de casamento de 22 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ewan McGregor, 51, estrela de "Star Wars", vai se casar na próxima sexta-feira (22) com a atriz Mary Elizabeth Winstead, 37, sua colega de elenco no seriado "Fargo". Eles começaram a se relacionar quando ainda eram casados com outras pessoas.

Uma fonte disse com exclusividade ao Page Six que eles estão mais apaixonados do que nunca e que o nascimento do primeiro filho juntos, em junho do ano passado, fortaleceu o vínculo.

Em 2017, os atores foram flagrados por uma paparazzi aos beijos em uma cafeteria de Londres. Após o escândalo, o ator terminou o casamento de 22 anos com a designer de produção Eve Mavrakis, 55. A atriz também terminou o casamento de sete anos com Riley Stearns.

Em outubro de 2017, McGregor e Winstead foram vistos nas ruas de Londres. Posteriormente, foi relatado que McGregor havia se separado de sua esposa no início daquele ano.

McGregor comprou uma casa com Winstead na área de Topanga Canyon, em Los Angeles, em 2019, e finalizou seu divórcio de Mavrakis em agosto de 2020. Ele tem quatro filhos com Mavrakis: Clara, 26, Esther, 20, Jamyan, 20, e Anouk, 11.

Em junho de 2020, McGregor e Winstead deram as boas-vindas ao primeiro filho, Laurie.