Evento na Vila Madalena homenageia Luiz Carlos da Vila, um dos maiores letristas do samba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projeção de filme, debate e roda de samba celebram os 15 anos da morte de Luiz Carlos da Vila, um dos maiores letristas do samba, neste sábado, 21, no Bar do Baixo, na Vila Madalena, em São Paulo.

O evento "A luz do vencedor: 15 anos de encantamento de Luiz Carlos da Vila" terá sete horas de duração e vai contar com a participação de Lucas Nobile, jornalista e pesquisador, e Hugo Labanca, um dos diretores de "Eterno filme", curta-metragem sobre o carioca que compôs letras gravadas por ícones como Zeca Pagodinho e Beth Carvalho.

Fechando a programação, o grupo Partido da Vila comanda a roda de samba seguido pelo veterano Wanderley Monteiro, parceiro de Vila. O repertório, claro, terá composições do homenageado, autor de sucessos como "O Show Tem que Continuar" e "O Sonho Não Acabou".

Durante a programação, também estará à venda o livro "Princípio do Infinito: um Perfil de Luiz Carlos da Vila" (Numa Editora, 2018). A obra, de Luiz Antonio Simas e Diogo Cunha, conta a história do samba carioca a partir da vida de Vila.

"É preciso falar de samba, discutir, refletir. Não só ouvir", afirma Adriano de Luca, sócio do selo independente Em Nome do Samba, que atua pela valorização e memória do samba, e um dos idealizadores do evento. Segundo ele, quem for ao evento vai entrar em "uma atmosfera de emoção, comoção e festividade".

A LUZ DO VENCEDOR: 15 ANOS DE ENCANTAMENTO DE LUIZ CARLOS DA VILA

Quando 21/10 (sáb) às 17h

Onde Bar do Baixo - r. Girassol, 67, Vila Madalena

Preço Grátis (contribuição voluntária para a banda)