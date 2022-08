'E.T. - O Extraterrestre' faz 40 anos e ganha exposição com voo em realidade virtual em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das cenas mais famosas do cinema da década de 1980 mostra um alienígena escondido sob um cobertor branco, à bordo de uma bicicleta guiada por um garoto. O menino pedala por uma floresta e, com a ajuda dos poderes do extraterrestre, consegue decolar do chão. Juntos, eles voam, cruzam o céu e passam diante da Lua cheia.

O trecho de "E.T. - O Extraterrestre", filme dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1982, completa 40 anos e é relembrado em uma exposição no shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Inaugurada nesta quinta (4), a atração dedicada ao longa fica no local até 2 de outubro.

Anunciada como uma "experiência imersiva" e juntando-se a uma lista exaustiva de novas atrações na capital paulista que utilizam esse termo, a mostra é enxuta e foi criada em parceria com o estúdio Universal com exclusividade para o Brasil, reunindo réplicas de cenários, fotos de bastidores, pôsteres, vídeos e objetos originais, como um LP e um VHS da época.

A atração principal é um ambiente decorado com uma grande Lua e equipado com cinco bicicletas e o mesmo número de óculos de realidade virtual. Ao colocá-los, o visitante entra, virtualmente, numa cena que recria o passeio de bicicleta do filme.

A experiência dura dois minutos e meio e, olhando para todos os lados com os óculos, é possível enxergar uma floresta, a Lua e as luzes de uma cidade, por exemplo. O visitante pedala e se vê no lugar de Elliot, o garoto protagonista, carregando à bordo o pequeno alienígena.

Mas, é claro, quem chama mesmo a atenção são os bonecos do E.T., posicionados estrategicamente para as fotos. Um deles fica com o dedo estendido no ar, enquanto outro está dentro da cesta de uma bike. Esta última fica do lado de fora do espaço expositivo, disponível para quem estiver passeando no shopping e quiser posar para fotografias.

Para entrar, é preciso desembolsar de R$ 30 a R$ 40 pelo ingresso, à venda no site Sympla. Pacotes para famílias ficam mais em conta.

No fim do trajeto de no máximo 20 minutos, há uma loja que vende itens decorados com o alienígena, como copos, bonecos, camisetas e jaquetas. O suvenir mais barato é um porta-crachá, que custa R$ 10. O mais caro é uma luminária decorada com uma cena do filme, que sai a R$ 690.

Parte da cultura pop de sua época, o blockbuster de Steven Spielberg acompanha a jornada do extraterrestre do título, que tenta voltar para casa e faz amizade com um menino de dez anos. A produção, que levou quatro estatuetas do Oscar e se manteve por anos como a maior bilheteria do cinema mundial, foi lançada em 11 de junho de 1982 nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, o filme ainda está para comemorar o aniversário de 40 anos, já chegou às salas apenas no Natal daquele ano.

E.T. 40 ANOS

Quando Seg. a sáb., das 10h às 22h; dom. e feriados, das 14h às 20h. Até 2/10

Onde Shopping Pátio Higienópolis - av. Higienópolis, 618, piso Veiga Filho, região central, tel. (11) 4040-2004

Preço R$ 30 a R$ 40

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/75474