'Estou desolada', diz Walkyria Santos sobre morte do filho adolescente

Natural de Monteiro, na Paraíba, Walkyria ficou conhecida ao integrar a banda Magníficos, que deixou para seguir carreira solo. Entre os principais sucessos dela, se destacam hits como "Você Nunca me Amou" e "Me Usa". Além de Lucas, a cantora tem mais dois filhos: Bruno, 20, e Maria Flor, 10.

Walkyria contou que Lucas já havia dado sinais que sofria de problemas relacionados a saúde mental e que ela fez o que pôde para ajudá-lo: conversou várias vezes com ele e o levou ao psicólogo. "Mas foi só isso, comentários na internet, nesse TikTok nojento, que fizeram com que ele chegasse a esse ponto", lastimou.

"Hoje é dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho", iniciou. "Uma dor que só quem sente vai entender e isso é sobre o último post que eu havia feito. Nos comentários, como vocês já estão vendo, tem alguns vídeos dele", disse a cantora, contando sobre um conteúdo que Lucas havia postado no TikTok, a que ela se referiu como "uma brincadeira de adolescente com os amigos".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora de forró Walkyria Santos, 43, usou o Instagram para lamentar a morte do filho Lucas Santos, de apenas 16 anos. Abraçada a uma blusa, na qual ela afirmou ainda sentir o cheiro do adolescente por ter sido a última que ele usou e muito emocionada, ela explicou o que motivou a morte do jovem, além de falar sobre a enorme tristeza que sentia.

