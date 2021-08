Antônio é eliminado do Masterchef ao errar em receita inspirada no pai de Fogaça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em clima de comemoração pelo Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (8), João Fogaça, 79, pai do chef Henrique Fogaça, fez uma visita à gravação do MasterChef (Band) exibido nesta terça-feira (3) e surpreendeu o jurado e os competidores do programa.

"Pegaram de calça curta", disse Fogaça ao contar que não sabia sobre a participação especial do pai. A apresentadora Ana Paula Padrão chorou de emoção com o encontro e contou sentir saudade do pai, que morreu em 2019.

O prato escolhido para a prova de eliminação do quinto episódio foi uma homenagem a João: peixe acompanhado de purê de cará com um toque de espumante, vinagrete de banana e azeite de coentro e bacon.

A receita faz parte das recordações de Fogaça sobre a convivência com o pai, que aproveitou a participação no programa para elogiar o filho e dizer que tem orgulho dele.

O publicitário Antônio, 23, foi o eliminado após ser considerado o participante com mais dificuldade para reproduzir o prato apresentado pelo chef. O alagoano ficou na berlinda ao lado de uma de suas amigas na competição, a administradora Helena, 43.

Helena, aliás, foi um dos destaques do reality pela "bronca" que levou de Fogaça durante a apresentação de sua versão do peixe. "A única coisa boa do seu prato é a manteiga, que não foi você que fez", ele disse.

Antes, a administradora havia discordado do chef sobre a preparação de peixes, o que chamou a atenção nas redes sociais pela postura questionadora da participante.

Além do pai de Fogaça, o episódio desta terça contou com as presenças dos cantores Naiara Azevedo e Fabiano Menotti. Os dois participaram da preparação do churrasco feito pelos competidores na fase classificatória do reality.

Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada começou com 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.

Dois participantes da edição infantil realizada em 2015, o MasterChef Júnior, participam: Daphne e Eduardo. Além disso, Heitor, Juliana A. e Renato, que participaram no ano passado (em que a cada semana todo o elenco era trocado), também estão de volta.

Outro destaque é o nome de Isabella Scherer, 25, conhecida como atriz em produções como "Malhação - Viva a Diferença" (Globo), na qual viveu a personagem Clara. Ela é filha do ex-nadador Fernando Scherer, 46, e ex-namorada de Fiuk, 30.