'Estou de volta para tirar ele daí', diz Lima Duarte, aos 92 anos, sobre Bolsonaro

O bairro paulistano tem muita importância para o artista, já que foi nele que Lima montou um quarto hospitalar para a mãe doente. Foi no local que ela acabou morrendo. "Uma noite eu demorei muito com uma amiga querida. Dobrei aquela esquina e, quando eu cheguei aqui, ela tinha morrido e eu não estava", lembrou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O veterano e consagrado ator Lima Duarte ainda faz questão de exercer seu direito de votar, mesmo aos 92 anos de idade. Em vídeo que circula pelas redes sociais, ele é visto na região do bairro da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, local onde mantém sua zona eleitoral.

