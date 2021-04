Estilos de maquiagem do BBB 21 chamam atenção e resgatam tendências

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As maquiagens do Big Brother Brasil 21, assim como as roupas, influenciam os telespectadores fora da casa mais vigiada do Brasil. Seja com o famoso "olho de gatinho", batom vermelho e até delineadores coloridos, os estilos chamam atenção e muitas pessoas reproduzem.

"Nunca fui muito de usar delineado", diz Thaís Leal, 21, criadora de conteúdo e publicitária. "Mas com elas usando, comecei a gostar muito", conclui. Para Mariana Rodovalho, 30, revisora, tradutora e maquiadora, o enfoque na beleza surgiu no BBB 20.

"Sou uma telespectadora assídua do BBB", explica, "e essas tendências começaram a aparecer no ano passado". Tanto Mariana quanto Thaís lembram de Manu Gavassi, 28, que com maquiagens coloridas fez sucesso com o público.

"A Manu trazia o colorido, no delineador, em tudo! E o 'menos é mais'", diz o maquiador Babu Lima. "Já a Juliette [Freire, 31] veio com uma pele 'Kardashian'. Iluminador, triângulo invertido, contorno molhado, pele pesada e bem iluminada", compara.

Apesar de apresentar estilos diferentes, o BBB 21 trouxe produtos com muito destaque. Juliana Barros, diretora de marketing de maquiagem da Avon, marca patrocinadora do reality, diz que os preferidos são os delineadores pretos e coloridos, batom de longa duração e o gloss.

"No começo mandamos [ao BBB] a linha completa", conta Juliana, "porém, a medida que o programa foi avançando nós começamos a ver os comportamentos". Ela diz que além de itens que as confinadas gostam, também são enviados lançamentos da marca.

"Mandamos o balm [que hidrata os lábios] porque elas reclamavam muito do frio pelo ar condicionado", que resseca a boca. Além disso, Juliana conta que os delineadores são um dos produtos mais enviados.

Babu afirma que ter uma profissional da maquiagem na casa aumenta o foco nas técnicas e estilos. "Atribuo essas tendências bastante a ter uma maquiadora profissional lá dentro", pontua ele, se referindo a maquiadora paraibana Juliette.

A maquiadora e youtuber Duda Fernandes, 29, diz que ter o patrocínio de uma marca conhecida também impulsiona as tendências. "Isso fortalece a maquiagem. Eles dão mais visibilidade", explica. E esse efeito reflete também para a marca.

"Nunca vendemos tanto delineador", diz a diretora de marketing da Avon. "O batom vermelho, por exemplo, é clássico, mas quando você torna isso massivo no programa, vira tendência".

"Esse ano é realmente o ano mais importante para tudo isso", fala Miguel Marsicano, coordenador de conteúdo e relações-públicas da Avon, que diz que o BBB foi fundamental para as ações e do reposicionamento da marca no mercado.

"A maquiagem muda igual à moda. Técnicas antigas, como delineador e batom vermelho, vão e voltam", afirma Babu Lima. Para ele, produtos como blush, iluminador, lip tint e gloss vieram para ficar. "Define a 'necessaire' de uma mulher brasileira".

Para Duda Fernandes, a maquiagem tem um poder transformador, e se maquiar durante a pandemia pode ajudar a trazer a autoestima de volta. "Basta colocar algo simples que realce o que tem de bonito e aquilo valida novamente a beleza e faz se sentir bem".

Mariana completa: "Dentro dessa pandemia que nós vemos tantas coisas tristes e ruins acontecendo, precisamos de um tempo para olhar para nós mesmos", e para ela, isso acontece durante a maquiagem.

CUIDADOS COM A PELE

Para Babu Lima, os maiores "vilões" da edição são, na verdade, os cílios postiços e não limpar a pele após ficar muitas horas de maquiagem. "Percebo que elas realmente não se demaquilam para fazer o raio-X já bonitas e maquiadas", diz.

"Nenhuma maquiagem foi feita para ficar 24 horas na pele", afirma o dermatologista Otávio Macedo. Ele explica que não limpar a pele pode causar a acne cosmética, além de ser extremamente prejudicial para o rosto.

"A grande questão é: retirar e nunca dormir com a maquiagem", reforça. O médico então estabelece uma rotina de cuidados para tomar com a pele: o primeiro passo é tirar a maquiagem com água miscelar ou lenços umedecidos, e então passar o demaquilante.

Ele explica que a água miscelar é interessante para peles sensíveis e funciona como "um ímã que vai retirando as impurezas". Após a limpeza, é necessário utilizar um tônico específico para cada tipo de pele, desde oleosa a seca.

"Não pode esquecer de ter uma água miscelar do lado da sua cama", completa Thaís Leal, "para tirar a maquiagem, mesmo se estiver bêbada, porque tem que limpar e lavar o rosto antes de dormir".

Sobre os cílios postiços, Babu afirma que não é recomendado dormir utilizando-os. "A cola de cílios tem um período de duração de 12 a 18 horas", explica. Porém, o maquiador afirma que isso não quer dizer que se deva usar o produto por todo o tempo.

"A base dos cílios precisa respirar e ter um alívio desse peso dos postiços", completa. Ele diz que também não é recomendado deixar o produto em lugares úmidos, pois é perigoso que alguma bactéria apareça.

Mariana diz que sempre busca alternativas para não utilizar os postiços e conseguir um efeito melhor ao usar rímel. "Quanto mais claro [o tom da pálpebra], seja na pele ou na cor da sombra, o rímel preto dá mais definição", explica.

Otávio Macedo reforça que é necessário consultar o dermatologista uma vez ao ano. "O dermatologista é o que vai orientar o seu 'skin care'". Ele diz que é preciso hidratar a pele e utilizar protetor solar mesmo dentro de casa, "no mínimo [fator] 30 para todo mundo".

O médico percebeu aumento na busca das pessoas por cuidados com a pele. "Houve alguns problemas dermatológicos que pioraram", começa, "quem já tem tendência a acne, com o uso da máscara houve aumento das lesões, e a queda de cabelo".

Miguel Marsicano afirma que a marca envia para o BBB produtos para a limpeza da maquiagem e que tem uma tecnologia para que os produtos não agridam a pele, mesmo após muitas horas. "Queremos atender e trazer tecnologia para todo mundo", completa Juliana.

MAQUIAGENS DAS PARTICIPANTES

Conheça as maquiagens do BBB 21

Cada sister tem um estilo diferente na maquiagem. Seja mais natural ou pesada, as técnicas geram comentários e identificação com o público, para Juliana Barros "a maquiagem tem um papel emocional muito grande mesmo nesse momento".

Juliette: O estilo da sister pode ser definido como ousado, "como uma boa maquiadora", diz Duda Fernandes. Com grafismos, traços mais desenhados e complexos, a maquiadora afirma que Juliette sabe "fazer uma boca vermelha maravilhosa".

Sarah: Duda a classifica como um estilo mais clássico. "Ela gosta de apostar em esfumados e olho preto. É uma maquiagem muito clássica e atemporal, não tem muito erro", explica.

Thaís: A sister apresenta uma maquiagem natural. Foca em realçar o que já tem de bonito em seu rosto. A dentista faz um delineado com um "gatinho" no canto externo do olho e um puxadinho no canto interno. "É uma técnica que eu indico para quem está começando a fazer delineado", completa a maquiadora.

Camilla de Lucas: A influenciadora já falava de maquiagem fora da casa, "ela fala sobre os tons de bases para pele negra, e sempre achei muito necessárias essa discussão", afirma Mariana. Duda Fernandes aponta que a sister usa pouca maquiagem e foca em realçar a beleza e textura de sua pele. Babu Lima diz que ela trouxe tons de batons para a pele negra: "Trouxe o batom para a pele negra no roxo, vinho escuro, 'pink' magenta, ou lilás".

Carla Diaz: O estilo de Carla é focado nos olhos. Duda destaca a produção para os cílios naturais da sister: "ela usa máscara de cílios e os deixa bem marcados", explica. Juliana Barros diz que ela tem um estilo mais "glow", "vai para o dourado, uma coisa mais natural".

Pocah: A cantora utiliza olhos mais cintilantes, batons fortes e cílios postiços pesados. A sister chamou atenção por não tirar os cílios, tomar banho com a maquiagem e até mesmo dormir. "Postiços: é importante tirar para não ficar sem nenhum cílio natural", fala Thaís Leal.

Mariana relembra que Carla Diaz já havia comentado para a artista que ela não precisava dos cílios. "Ela usa um postiço tão grande que tampa o olho dela", completa a maquiadora.