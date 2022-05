Equipe Lua perde mais uma participante em No Limite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participante Roberta Terra foi a sétima eliminada da temporada 2022 de No Limite (Globo), no episódio desta terça-feira (24). Dessa vez, a decisão no Portal da Eliminação coube a um participante da tribo Lua.

Após embate com Bruna Negreska no Portal, os participantes se reuniram para decidir qual das duas sairia do reality.

Não houve consenso, os participantes discutiram e, então, a decisão ficou por conta de Victor Hugo, escolhido por sorteio realizado pelo apresentador Fernando Fernandes. Victor já havia manifestado a vontade de elimianar Roberta.

"Sem dúvida foi uma das maiores experiências da minha vida", disse Roberta, a eliminada da vez. "Fiquei 24 horas por dia com pessoas diferentes. Superei minha questão de higiene também. É transformador".

Roberta foi a quinta eliminada da tribo Lua. "O jogo terminou mas a vida continua! Obrigada a toda torcida", postaram os administradores das redes sociais da participante.