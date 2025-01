Ensaio de carnaval da Mocidade Alegre e festa de música eletrônica agitam fim de semana em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um fim de semana se aproxima e São Paulo oferece atividades culturais e de lazer diversas. De exposições, como o 16º Salão dos Artistas Sem Galeria, até um show de música eletrônica da dupla Montage. E ainda, eventos ao ar livre e ensaio de carnaval da Mocidade Alegre.

A seguir, veja a lista de opções para se divertir nesta semana.

EXPOSIÇÕES

16º SALÃO DOS ARTISTAS SEM GALERIA

Com obras de dez artistas selecionados, o evento avalia, exibe, documenta e divulga a produção de artistas plásticos que não tenham contratos com qualquer galeria na cidade. Entre as obras estão quadros feitos em tinta óleo, tapeçarias, fotografias e marchetaria em madeira.

Zipper Galeria- r. Estados Unidos, 1.494, Jardins, região oeste, @zippergaleria.

Abertura: sáb (18). Seg. a sex., das 10h às 19h. Sáb., das 11h às 17h. Até 15/3. Grátis

ÁGUAS COMPOSTAS

Apresenta obras que exploram temas como alquimia, mitologia, história da arte e questões ambientais. O artista Willian Santos utiliza técnicas como encáustica, misturando cera de abelha e pigmentos e reutiliza resíduos de obras.

Zipper Galeria - r. Estados Unidos, 1494, Jardim América, região oeste.

Abre em 18/1. Seg. a sex., das 10h às 19h. Sáb., das 11h às 17h. Até 15/3. Grátis

GAIA - O ENIGMA HUMANO

Apresenta 40 desenhos feitos em grafite, carvão e pastel seco que exploram a desordem e organização humanas. As obras, sem títulos, são inspiradas em conceitos da psicologia.

Centro Cultural Olido - av. São João, 473, Centro, região central.

Abertura: sáb. (18). Ter. a sáb., das 13h às 19h. Até 16/3. Grátis

A NATUREZA QUE ME HABITA

Ana Durães faz uma mostra individual, com cerca de 20 novas pinturas, feitas com tinta acrílica, óleo e linho. As obras retratam paisagens, árvores e naturezas-mortas com reflexos, luminosidades e colorações.

Galeria Contempo - al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.644, Jardim América, região oeste.

Abertura (18). Seg. a sex., das 10h às 19h. Sáb., das 10h às 16h. Até 3/2. Grátis

PASSEIOS

1º ATO

A segunda edição do evento promove um diálogo entre artistas e público. São 12 horas de programação, incluindo teatro, shows, oficinas e palestras sobre artes. Entre os destaques há aulas de self-tape, gravação pessoal para testes de atuação, e de Commedia Dell’arte, estilo teatral renascentista, criado na Itália.

Circolo Italiano - av. Ipiranga, 344, República, região central.

Sáb. (18), às 10h. Grátis. Ingressos em Sympla

ARENA DE VERÃO MIX 2025

A programação tem esportes e shows. Entre as atividades esportivas há beach tennis e futevôlei, aulas de funcional, ioga, alongamento e dança. Além de um dia para fãs de Olivia Rodrigo no domingo (19). Na agenda de shows, aparecem Bruno Martini, Vitor Kley, Paulo Ricardo, Detonautas, Maneva e Planta & Raiz.

Parque Villa Lobos - av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, região oeste.

Sáb. e dom., das 8h às 16h. Até 23/2. Grátis

ENCONTRO DE GERAÇÕES

O evento promove interação de gamers com clássicos do Fliperama Arcade, sucesso nas décadas de 1970 e 1980, e do Xbox One, um console mais atual. Os aparelhos estarão disponíveis para o público por ordem de chegada.

Sesc 14 Bis (convivência) - r. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, região central.

Sex. (17), das 14h às 19h. Sáb. (18) e dom. (19), das 14h às 18h

ENSAIO GERAL DA MOCIDADE ALEGRE

A atual campeã do Carnaval de São Paulo faz ensaio geral com o enredo da folia deste ano, intitulado "Quem Não Pode com Mandinga, Não Carrega Patuá". Em 2024, a escola de samba levou o título ao cantar o Brasil imaginado por Mário de Andrade. Até maio, peças do desfile fazem parte da exposição "Eu Mesmo, Carnaval", na Casa Mário de Andrade.

Quadra da Mocidade Alegre - r. Samaritá, 1.020, Jardim das Laranjeiras, região norte.

Dom. (19), às 18h. Ingr.: a partir de R$ 20 em Sympla

NOITE

MONTAGE

O duo conhecido pela música eletrônica com atitude punk celebra 20 anos de carreira em uma apresentação na festa Carlos Capslock, ao lado de artistas como Jaloo e do alemão DJ Hell.

Fabriketa - r. do Bucolismo, 81, Brás, região central.

Sáb. (18), às 15h. Ingr.: a partir de R$ 200 em Ingresse