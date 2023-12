Empresa cobra R$ 5,5 milhões de Ana Hickmann e ex-marido por empréstimo não pago

Com o novo credor, Ana Hickmann, Alexandre Corrêa e a Hickmann Serviços Ltda. devem pelo menos R$ 26 milhões, e são alvos de 16 ações de cobrança na Justiça. A maioria é de bancos, como Safra, Banco do Brasil e Bradesco, que cobram por empréstimos não pagos.

A empresa, que faz gerenciamento de redes sociais e propaganda, alega que fechou um contrato de empréstimo com Alexandre e a empresa Hickmann Serviços Ltda. com promessa de pagamento em 30 dias. O contrato e a nota promissória assinados não foram honrados.

O F5 teve acesso aos documentos do caso, que corre na 33ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Ao todo, a Ice pede R$ 5,5 milhões, valores acrescidos de juros e correção monetária.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Ice Comunicação, sediada em São Paulo, entrou com um processo nesta segunda-feira (18) contra a apresentadora Ana Hickmann e seu ex-marido, o empresário Alexandre Corrêa. A empresa acusa ambos de não pagarem um empréstimo realizado para a Hickmann Serviços Ltda., de propriedade do ex-casal, no último mês de setembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.