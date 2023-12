Alexandre Correa, ex de Ana Hickmann, tem pedido de suspensão de execuções de dívidas negado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-marido da Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa teve uma derrota na Justiça após entrar com ação que pedia a suspensão por 60 dias de execuções de dívidas de credores contra uma empresa que ele tem sociedade com a apresentadora.

Segundo documento obtido pela Folha de S.Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a juíza Maria Rita Rebello Pinho Dias negou provimento de uma série de solicitações do empresário, acusado de agressão doméstica.

Dentre as negativas estão os pedidos de redução em 50% do salário dos funcionários, de serviços de terceiros e da retirada mensal de sócios; a liberação de contas bancárias e imóveis penhorados e a suspensão das cobranças. Além disso, Alexandre ainda poderá ter de arcar com as custas do processo caso não entregue as documentações pedidas pela juíza.

Procurados, os advogados e Alexandre não responderam. A equipe que cuida da parte jurídica de Ana Hickmann não comenta o caso.

A defesa de Correa alega na ação que, se a suspensão fosse aceita, pretenderia "interpor ação de recuperação judicial" para evitar a falência "desta que sempre foi uma empresa próspera".

Afirma, ainda, que a estratégia segue o exemplo de "diversas grandes marcas e franquias que fecharam as portas no Brasil após o início do governo atual [de Lula] e da crise que assola o mundo", citando as guerras na Ucrânia e entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

No último dia 13, a Justiça de São Paulo já havia determinado que uma das dívidas de Ana Hickmann e Alexandre Correa com um banco fosse paga em até três dias. A decisão determinava que caso o tempo estabelecido não fosse cumprido, o casal teria bens penhorados.

O débito é de R$ 1.683.771,22 com o banco Bradesco. Além da dívida, eles também deveriam custear as despesas processuais e honorários advocatícios. Em caso de pagamento integral no prazo, o valor dos honorários advocatícios poderia ser reduzido pela metade.

Em outro imbróglio, a Ice Comunicação, sediada em São Paulo, entrou com um processo contra Ana Hickmann e seu ex-marido e os acusa de não pagarem um empréstimo realizado para a Hickmann Serviços Ltda., de propriedade do ex-casal, no último mês de setembro.

A Folha de S.Paulo teve acesso aos documentos do caso, que corre na 33ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Ao todo, a Ice pede R$ 5,5 milhões, valores acrescidos de juros e correção monetária.

Em 11 de novembro, Ana Hickmann denunciou Correa por lesão corporal e violência doméstica. Desde a data, os dois romperam a relação.

A apresentadora afirmou que teria sido vítima também de violência patrimonial. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, Ana insinuou que o ex-marido destruiu seu patrimônio e o acusou de falsificar assinaturas.

"Existe uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica. Ainda não posso dar detalhes", disse ela. O empresário nega as acusações e teve na última semana um pedido de suspensão dessa investigação negado.

Ana disse ainda que o casal e a empresa tinham dívidas e que esse foi um dos motivos da briga entre eles.