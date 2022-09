Emmanuel Macron diz que Godard era 'tesouro nacional'

O diretor Darren Aronofsky também lamentou a morte do diretor. "Aprendi muito com minha cópia em VHS de 'Acossado'", escreveu.

Cameron Bailey, crítico de cinema canadense e organizador do Festival Internacional de Cinema de Toronto, relembrou ainda a aversão do diretor pela ideia de ser celebrado depois de morrer.

Além do presidente, a ministra da Cultura da França, Rima Abdul Malak, também se manifestou em suas redes sociais. "Godard queimou todos os códigos do cinema, varrendo o mundo com uma onda de audácia, liberdade e irreverência."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a morte do cineasta francês Jean-Luc Godard, nesta terça-feira (13), aos 91 anos, artistas e outras figuras públicas publicaram mensagens de luto nas redes sociais.

