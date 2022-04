Eliezer fala em 'solidão' no BBB 22 após eliminação de Natália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confinado na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), Eliezer afirmou que se sente só após a eliminação de seus aliados no programa, em especial Natália, que deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira (12), com 83,43% dos votos do público.

"Estou com um sentimento meio que de solidão, aqui. Não sei explicar. Talvez seja pelo momento... Já está acabando, estou fragilizado, liderança e não tenho ninguém", desabafou ele em seu Raio-X na manhã desta quarta (13). "Falam: 'Vai curtir o quarto do líder'. Mas curtir o quê? Ficar deitado? Não tenho ninguém para brindar, as pessoas que eu gosto já saíram", completou.

"Saiu mais uma ontem, a Nat. Espero, Nat, que esteja tudo bem. Sonhei muito com o meu sócio, ontem. Saudade grande", continuou ele. Eli ainda disse que espera conseguir ganhar a Prova do Líder desta quinta-feira, e que avalia sua estadia no programa como uma grande vitória.

Por outro lado, Natália afirmou em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, 73, no programa Mais Você (Globo) que não está apaixonada pelo brother, e não pretende continuar o relacionamento fora do reality.

"Era a única pessoa que eu tinha lá dentro para ter um carinho. Paixão é muito forte, eu estava curtindo. Mas não é algo que eu quero trazer para fora", afirmou.

"Agora a página virou", completou ela, que afirmou ser namoradeira, livre e desimpedida. "Aqui fora, quero viver minha vida profissional e viver tudo isso". Ela e Eliezer tiveram um relacionamento na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), e chegaram a ir para o edredom algumas vezes.