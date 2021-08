É um tornado de alegria', diz Paolla Oliveira sobre música que ganhou de Diogo Nogueira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 39, e Diogo Nogueira, 40, se mostram cada vez mais apaixonados. Nesta sexta-feira (20), a atriz postou no Instagram trecho de uma canção que o cantor escreveu para homenageá-la. "Um raio de sol invadiu a minha casa, um anjo sem asas, é ela, a Bela e a Fera. Moça bonita, a mais bonita é ela", cantou o sambista no vídeo.

"Imagina quem acabou de ganhar um presente? Quem é ela?! Quem está doido para ouvir completa e dançar com a gente", escreveu Oliveira na postagem. Giovanna Lancellotti, Fabiula Nascimento e Nathália Dill estão entre as celebridades que elogiaram os artistas. "A mais linda sem dúvida é você, Paolla!!!! Quero cantar e dançar junto !!! Beijos ao casl", escreveu Susana Vieira.

Oliveira comentou sobre a música que ganhou durante participação do Se Joga na tarde deste sábado (21). "Tô demais, né? Ganhei música e não me aguentei... compartilhei. É um tornado de alegria", afirmou a atriz, aos risos, fazendo alusão ao apelido que deu a Nogueira: Furacão.

A atriz e o cantor assumiram o namoro postando uma foto juntos nos bastidores de um show que o cantor fez no Rio de Janeiro dia 23 de julho. "Estamos felizes e agradecemos todas as vibrações e manifestações de carinho", afirmaram ao site do influenciador digital Hugo Gloss na ocasião. O casal vinha sendo "shippado" desde o final de junho, quando surgiram os primeiro rumores de que eles estariam juntos.

Oliveira estava solteira desde que terminou o namoro com o coach Paulo Maluf, em abril. Já Nogueira colocou fim ao relacionamento que manteve por dois anos e meio com a advogada Jéssica Vianna, em fevereiro. O músico é pai de Davi, 15, fruto do casamento com a personal trainer Milena Nogueira, de quem se separou em 2018.