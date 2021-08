Britney Spears recupera cachorros após ser afastada deles por duas semanas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 39, recuperou seus dois cachorrinhos de estimação após duas semanas, segundo o site TMZ. A cantora ficou sem acesso a eles após uma funcionária dela mandá-los para um veterinário, sem o conhecimento da dona.

De acordo com a publicação, a cantora chegou a pensar que os bichinhos haviam sido sequestrados pelo pai dela, Jamie Spears. Os dois estão com as relações estremecidas e, só recentemente, ele aceitou deixar a tutela da filha, após 13 anos.

A história dos cachorros culminou com uma acusação de agressão por parte de Britney. A funcionária dela, uma governanta, disse que, na avaliação dela, os animais estavam doentes e prestes a morrer.

Isso porque um dos cachorros tem problemas digestivos, de modo que ambos comem com uma ração especial. No entanto, ela ficou alarmada quando os viu se alimentando com restos de comida. Eles também estariam desidratados por falta de água.

Do veterinário, os cachorros foram mandados para a cuidadora de cães de Britney. A cantora chegou a ligar para a polícia e pretendia fazer um boletim de ocorrência pelo roubo dos bichinhos.

No entanto, no último dia 16, Britney discutiu com a governanta, após ela mostrar fotos do animais que tinha no celular. A funcionária diz que a cantora a teria atingido no braço enquanto tentava agarrar o celular e fez um boletim de ocorrência.

Britney, por sua vez, nega ter tocado na funcionária. Mesmo assim, a polícia do Condado de Ventura confirmou a abertura da investigação para apurar o fato.