'É um mestre na condução do show', diz Boninho ao negar saída de Faustão da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho, 58, elogiou Faustão, 70, em suas redes sociais e negou que o apresentador esteja de saída da Globo, como chegou a ser especulado nesta semana em programas de TV e sites. Em publicação no seu Instagram nesta quinta (1º), o diretor também disse que o apresentador "foi atacado por jornalistas que não respeitam a profissão" e que envolveram outros nomes como o de Xuxa e Eliana.

"Faustão é um mestre na condução do show. Criativo, divertido e preciso nas suas opiniões", escreveu Boninho.

Em março deste ano, o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, na RedeTV!, disse que Faustão teria manifestado o desejo de deixar o comando do Domingão do Faustão a partir de 2022. A atração está no ar na Globo desde 1989.

Nesta semana, o assunto voltou a repercutir em sites e nas redes sociais com os nomes de Xuxa e Eliana apontados como possíveis substituídas do apresentador aos domingos.

Para Boninho, a tese é "maluca e inconsequente". "Respeito todos os três, com suas qualidades e características. Sobre o blá-blá-blá dessa semana, sigo minha parceria com o Faustão. Seguiremos em [20]21 e apostamos nessa sequência por muitos anos. Talento a gente respeita!", concluiu ele.

DEMISSÕES

Ao longo deste ano, chamou a atenção do público a nova política da Globo, que dispensou diversos artistas, inclusive, nomes consagrados como o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes, Antônio Fagundes, Miguel Falabella e Renato Aragão.

O Grupo Globo diz que tem um novo modelo de gestão de negócios, o que inclui a reformulação e o enxugamento de seus quadros de profissionais. Em setembro de 2018, a companhia anunciou o projeto "Uma Só Globo" e contratou a consultoria Accenture para auxiliar no processo de unificação de todas as suas empresas: TV Globo, Globosat, Globo.com, DGCorp e Som Livre em um prazo de três anos.